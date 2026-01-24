США назвали ответственных за мир на Украине

«Обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности наших союзников по НАТО», — говорится в документе. Пентагон также напомнил слова президента США Дональда Трампа о необходимости завершить военный конфликт.
Помимо этого, Министерство войны США в документе называет Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточного фланга НАТО.
