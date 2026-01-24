Ричмонд
Россия названа «постоянной угрозой» НАТО в стратегии нацобороны США

Министерство войны США выпустило стратегию национальной обороны, где Россия обозначена как «управляемая, но постоянная угроза» для восточного блока НАТО. Об этом говорится в новой редакции.

Источник: Life.ru

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО. Действительно, несмотря на то, что Россия испытывает ряд демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война в Украине показывает, что она по-прежнему обладает значительным военным и промышленным потенциалом», — говорится в документе.

Также отмечается «решимость» РФ, необходимую для ведения затяжной войны в ближнем зарубежье, а также наличие крупнейшего ядерного арсенала, который продолжает модернизироваться. Кроме того, Москва обладает подводными, космическими и кибернетическими возможностями, способными воздействовать на США.

В связи с этим Пентагон намерен обеспечить готовность Вооружённых сил США к «отражению российских угроз территории США», так как Вашингтон, по утверждению авторов, играет важнейшую роль в Североатлантическом альянсе.

Ранее в пиццериях вокруг Пентагона вырос спрос на доставку, что зачастую фиксируется во время подготовки военных к крупным операциям. Согласно статистике портала, в двух ресторанах объём заказов вырос в полтора раза. Пиццерия Domino’s Pizza показывает рост спроса на 192% со статусом «гораздо оживлённее, чем обычно».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

