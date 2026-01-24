Россия названа «постоянной угрозой» НАТО в стратегии нацобороны США

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО. Действительно, несмотря на то, что Россия испытывает ряд демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война в Украине показывает, что она по-прежнему обладает значительным военным и промышленным потенциалом», — говорится в документе.