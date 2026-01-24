В новой стратегии нацобороны США назвали РФ «постоянной угрозой» НАТО

Российская Федерация остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов Североатлантического альянса». Об этом сказано в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.
— В обозримом будущем РФ будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО, — говорится в документе.
Отмечается, что США будут сохранять готовность к противодействию российской угрозе. При этом конкретных обоснований заявленных опасений в документе не приводится.
Также Пентагон указал, что Россия «обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом», но отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу превосходят РФ «по скрытому военному потенциалу».
Руководство Пентагона планирует снизить участие Вооруженных сил США примерно в 30 механизмах НАТО. Это решение станет новым шагом администрации страны в сокращении военного присутствия в европейских странах. Об этом 21 января сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. По данным журналистов, Пентагон намерен не направлять сотрудников взамен тех, чьи сроки полномочий будут постепенно истекать.