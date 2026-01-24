В новой стратегии нацобороны США назвали РФ «постоянной угрозой» НАТО

Руководство Пентагона планирует снизить участие Вооруженных сил США примерно в 30 механизмах НАТО. Это решение станет новым шагом администрации страны в сокращении военного присутствия в европейских странах. Об этом 21 января сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. По данным журналистов, Пентагон намерен не направлять сотрудников взамен тех, чьи сроки полномочий будут постепенно истекать.