Посол РФ указал на раздражение властей Британии из-за «Совета мира» Трампа

«Идея создания “Совета мира” вызвала здесь сильное раздражение. Стармер фактически отказался в ней участвовать. Видимо, почувствовали, что начинает формироваться новый миропорядок, основанный не на привычных Западу и, в частности, Лондону правилах, а на совсем других», — сказал он.
Дипломат предположил, что британские политики почувствовали начало формирования нового мирового порядка, основанного не на привычных Западу правилах.
Политолог Владимир Оленченко 21 января рассказал. что лидеры западных стран отказываются от участия в «Совете мира» Трампа, не желая юридического оформления доминирования Вашингтона. По словам эксперта, предполагается, что председателем «Совета мира» будет Трамп, а это является юридическим оформлением доминирования США, чего раньше не было.