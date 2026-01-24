В МИД РФ сообщили о цели приезда американской делегации в Москву

В ночь на пятницу президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с американской делегацией, которую возглавлял спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По итогам этих консультаций стороны договорились о создании трёхсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Первое заседание этой группы уже состоялось в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.