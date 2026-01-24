Ричмонд
В МИД РФ сообщили о цели приезда американской делегации в Москву

Американские представители специально посещали Москву 22−23 января, чтобы в ходе личной встречи проинформировать российское руководство об итогах своих контактов с украинской стороной и странами Евросоюза. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Источник: Life.ru

«Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — заявил Полищук.

В ночь на пятницу президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с американской делегацией, которую возглавлял спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По итогам этих консультаций стороны договорились о создании трёхсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Первое заседание этой группы уже состоялось в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Ранее представители администрации США оценили первый день трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной как продуктивный. Заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошло в пятницу, продолжение запланировано на субботу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

