В Пентагоне заявили об ответственности Европы за завершение конфликта на Украине

В оборонной стратегии Соединённых Штатов упомянуто завершение конфликта на Украине. Однако, согласно документу Пентагона, основная ответственность за достижение урегулирования возлагается на европейские страны.

В документе говорится, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершения конфликта на Украине. В Стратегии указано, что поддержание мира потребует лидерства и приверженности со стороны союзников США по НАТО.

«Как заявил президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это прежде всего ответственность Европы», — говорится в документе министерства.

Ранее сообщалось, что в новой оборонной стратегии на 2026 год Пентагон признал наличие у России крупнейшего в мире ядерного арсенала. В документе отмечено, что Российская Федерация продолжает работы по модернизации и диверсификации арсенала.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

