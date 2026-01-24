В Пентагоне заявили об ответственности Европы за завершение конфликта на Украине

В документе говорится, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершения конфликта на Украине. В Стратегии указано, что поддержание мира потребует лидерства и приверженности со стороны союзников США по НАТО.
«Как заявил президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это прежде всего ответственность Европы», — говорится в документе министерства.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше