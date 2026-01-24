Пентагон заявил, что НАТО сильнее России по скрытому военному потенциалу

Пентагон связывает это с указанием американского президента Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, когда как 3% из этого должно быть вложено в «военные возможности». Это, по мнению ведомства, позволяет европейским государствам взять на себя основную ответственность за поддержание регулярных военных сил на континенте, так как конфликт на Украине — это «в первую очередь ответственность Европы».