Пентагон заявил, что НАТО сильнее России по скрытому военному потенциалу

«Москва не в состоянии претендовать на гегемонию в Европе. Европейская часть НАТО превосходит Россию по экономическому масштабу, численности населения и, следовательно, по скрытой военной мощи. В то же время, хотя Европа по-прежнему играет важную роль, её доля в мировой экономической мощи меньше и продолжает сокращаться», — говорится в документе.
Пентагон связывает это с указанием американского президента Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, когда как 3% из этого должно быть вложено в «военные возможности». Это, по мнению ведомства, позволяет европейским государствам взять на себя основную ответственность за поддержание регулярных военных сил на континенте, так как конфликт на Украине — это «в первую очередь ответственность Европы».
Ранее Пентагон в своей новой редакции нацобороны заявил, что Россия является «управляемой, но постоянной угрозой» для восточного блока НАТО, так как обладает значительным военным и промышленным потенциалом. Также отмечается крупнейший ядерный арсенал РФ, который продолжает модернизироваться и диверсифицироваться.
