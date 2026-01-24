Пентагон: Ядерные силы КНДР угрожают территории США

«Ядерные силы КНДР всё больше способны угрожать территории США. Эти силы растут в размерах и совершенствуются, и представляют собой явную и реальную опасность ядерного удара по территории США», — уточняется в стратегии.
Кроме того, Пентагон отметил, что Северная Корея представляет прямую угрозу для Японии и Южной Кореи. Несмотря на устаревшее оружие личного состава, ракетные войска КНДР всё ещё могут наносить удары с помощью конвенционального, ядерного и прочих видов оружия массового поражения.
Ранее Life.ru писал, что КНДР практически завершила строительство атомной подводной лодки с баллистическими ракетами, что стало колоссальным технологическим достижением страны. Длина субмарины превышает 100 метров, а её водоизмещение оценивается в 8700 тонн. Корабль оснащён ядерным реактором, шестью торпедными аппаратами и шахтами для ракет, необычно расположенными в рубке. Предполагается, что его главным вооружением станут 13-метровые твердотопливные баллистические ракеты «Пугкусон-6».
