Пентагон: Ядерные силы КНДР угрожают территории США

Кроме того, Пентагон отметил, что Северная Корея представляет прямую угрозу для Японии и Южной Кореи. Несмотря на устаревшее оружие личного состава, ракетные войска КНДР всё ещё могут наносить удары с помощью конвенционального, ядерного и прочих видов оружия массового поражения.