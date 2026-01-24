Стармер раскритиковал слова Трампа о действиях НАТО в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа после его заявлений о поведении стран НАТО во время операции в Афганистане. Об этом сообщает Politico.
Трамп заявил, что альянс якобы держался в стороне от линии фронта и не был рядом, когда США нуждались в поддержке.
Стармер охарактеризовал высказывания Трампа как оскорбительные и шокирующие, подчеркнув, что подобные слова требуют извинений. Премьер отметил, что если бы он сам допустил подобные формулировки, он бы публично извинился.
В ходе конфликта Великобритания потеряла 457 военнослужащих, Канада — 165, а Дания — 44, что стало самым высоким показателем смертности на душу населения за двадцать лет боевых действий.
Ранее Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.