СМИ: Уиткофф мог представить Путину новый подход США по Украине

— Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, который касается спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход Штатов и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Вашингтоном после дискуссий с Киевом и западными союзниками, — говорится в статье.