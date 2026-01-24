Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, рассказали в МИД

«Мы никогда не отказывались от переговоров с Киевом и искренне заинтересованы в решении кризиса политико-дипломатическими методами», — сказал он.
«Наша позиция по действительно всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию хорошо известна. В ее основе — озвученные президентом России (Владимиром Путиным) в июне 2024 года принципы, которые сохраняют актуальность», — добавил Полищук.
Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.
На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.