Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, рассказали в МИД

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия заинтересована в дипломатии и никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Источник: © РИА Новости

«Мы никогда не отказывались от переговоров с Киевом и искренне заинтересованы в решении кризиса политико-дипломатическими методами», — сказал он.

«Наша позиция по действительно всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию хорошо известна. В ее основе — озвученные президентом России (Владимиром Путиным) в июне 2024 года принципы, которые сохраняют актуальность», — добавил Полищук.

Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.

На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.

