Мелони предрекла Европе серьезные проблемы в случае борьбы с Трампом

Премьер-министр Италии считает, что попытка противостоять Трампу может грозить Европе серьезными последствиями.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе не стоит пытаться бороться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку это может повлечь ряд негативных последствий для европейских государств. Об этом пишет Politico.

Во время саммита в Брюсселе Мелони подчеркнула, что открытое противостояние с Трампом может иметь для Европы серьезные проблемы, поскольку в возможном конфликте с Соединенными Штатами риски для ЕС будут особенно высокими. По словам источников, знакомых с ходом закрытой дискуссии, она предостерегла коллег от резких шагов и эскалации риторики.

Итальянский премьер также призвала европейских лидеров сохранять хладнокровие. Такой подход, по ее мнению, позволит выстроить более устойчивые отношения с США на фоне активных и порой противоречивых действий американского руководства на международной арене.

Ранее Джорджа Мелони призналась, что надеется выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Она считает, что Трамп сыграл значимую роль в международных усилиях по урегулированию конфликтов.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше