Мелони предрекла Европе серьезные проблемы в случае борьбы с Трампом

Во время саммита в Брюсселе Мелони подчеркнула, что открытое противостояние с Трампом может иметь для Европы серьезные проблемы, поскольку в возможном конфликте с Соединенными Штатами риски для ЕС будут особенно высокими. По словам источников, знакомых с ходом закрытой дискуссии, она предостерегла коллег от резких шагов и эскалации риторики.