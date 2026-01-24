Мелони предрекла Европе серьезные проблемы в случае борьбы с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе не стоит пытаться бороться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку это может повлечь ряд негативных последствий для европейских государств. Об этом пишет Politico.
Во время саммита в Брюсселе Мелони подчеркнула, что открытое противостояние с Трампом может иметь для Европы серьезные проблемы, поскольку в возможном конфликте с Соединенными Штатами риски для ЕС будут особенно высокими. По словам источников, знакомых с ходом закрытой дискуссии, она предостерегла коллег от резких шагов и эскалации риторики.
Итальянский премьер также призвала европейских лидеров сохранять хладнокровие. Такой подход, по ее мнению, позволит выстроить более устойчивые отношения с США на фоне активных и порой противоречивых действий американского руководства на международной арене.
Ранее Джорджа Мелони призналась, что надеется выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Она считает, что Трамп сыграл значимую роль в международных усилиях по урегулированию конфликтов.