В новой стратегии Пентагона Китай не указан как угроза, в отличие от России

В оборонной стратегии Пентагона Китай не обозначен как прямая угроза, в отличие от России, которая характеризуется как «контролируемая угроза» для восточных членов НАТО. В документе КНР признаётся второй по могуществу державой после США, отмечается рост её влияния и готовность жертвовать внутренними приоритетами ради наращивания военных расходов.

Стратегия констатирует наличие у Китая средств дальнего поражения в западной части Тихого океана и ставит целью обеспечение доминирования США в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом подчёркивается, что это доминирование не направлено на подавление или унижение Китая, а имеет ограниченную и разумную цель — не допустить, чтобы Китай или любая другая сила установили контроль над США или их союзниками.

Пентагон отдельно отмечает, что речь не идёт о смене власти в Китае или борьбе за существование, а лишь о создании условий, выгодных для американцев и потенциально приемлемых для Пекина.

Ранее Пентагон заявил о превосходстве союзников по НАТО над Россией.

