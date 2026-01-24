В новой стратегии Пентагона Китай не указан как угроза, в отличие от России

Стратегия констатирует наличие у Китая средств дальнего поражения в западной части Тихого океана и ставит целью обеспечение доминирования США в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом подчёркивается, что это доминирование не направлено на подавление или унижение Китая, а имеет ограниченную и разумную цель — не допустить, чтобы Китай или любая другая сила установили контроль над США или их союзниками.