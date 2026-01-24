Пентагон заявил об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США 23 января нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным американских военных, использовалось для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование ВС США, уточнив, что операция проводилась на основе разведывательной информации.