Пентагон заявил об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США 23 января нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным американских военных, использовалось для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование ВС США, уточнив, что операция проводилась на основе разведывательной информации.
Согласно данным командования, судно следовало по маршрутам, ранее неоднократно использовавшимся для контрабанды наркотических веществ. На этом основании военные пришли к выводу, что плавсредство было задействовано в незаконной деятельности.
В результате удара погибли два человека, еще одному удалось выжить. После инцидента командование проинформировало Береговую охрану США о необходимости задействовать поисково-спасательные силы.
Ранее военно-морские силы США задержали судно «Маринэра», шедшее под российским флагом, в нейтральных водах. Сообщалось, что корабль 24 декабря 2025 года получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ на основании российского законодательства и норм международного права.