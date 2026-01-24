Согласно материалу, продолжение боёв грозит Украине критическими последствиями: фронт может рухнуть в решающий момент. Отмечается, что несмотря на «тяжесть» требований Москвы, их выполнение может стать наименее разрушительным сценарием.
«Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для манёвра у украинского руководства», — говорится в статье.
Ранее в МИД РФ заявили, что прекращение преследований Украинской православной церкви является одним из ключевых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса. В ведомстве подчеркнули необходимость отмены принятого в августе 2024 года закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который, как считают в МИД, создаёт юридический механизм для запрета канонической церкви.
