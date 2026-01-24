Ричмонд
США окажут европейским союзникам по НАТО «критически важную» военную помощь

Согласно новой оборонной стратегии Пентагона, Соединённые Штаты будут оказывать европейским союзникам по НАТО «критически важную», но ограниченную военную помощь.

Согласно новой оборонной стратегии Пентагона, Соединённые Штаты будут оказывать европейским союзникам по НАТО «критически важную», но ограниченную военную помощь.

Документ подчёркивает, что основная ответственность за неядерную оборону Европы должна лежать на самих союзниках, в то время как поддержка США будет сфокусирована на ключевых областях и останется в более узких рамках.

Напомним, что Министерство обороны США внесло в оборонную стратегию утверждение о том, что европейские союзники по НАТО обладают совокупной экономической и демографической мощью, превосходящей российские показатели, что, по мнению авторов документа, обеспечивает им больший скрытый военный потенциал.

Ранее сообщалось, что в новой стратегии Пентагона Китай не указан как угроза, в отличие от России.

