США окажут европейским союзникам по НАТО «критически важную» военную помощь

Документ подчёркивает, что основная ответственность за неядерную оборону Европы должна лежать на самих союзниках, в то время как поддержка США будет сфокусирована на ключевых областях и останется в более узких рамках.
Напомним, что Министерство обороны США внесло в оборонную стратегию утверждение о том, что европейские союзники по НАТО обладают совокупной экономической и демографической мощью, превосходящей российские показатели, что, по мнению авторов документа, обеспечивает им больший скрытый военный потенциал.
Ранее сообщалось, что в новой стратегии Пентагона Китай не указан как угроза, в отличие от России.
