Выборы в нижнюю палату парламента Японии могут состояться 8 февраля

В пятницу, 23 января, в Японии была распущена Палата представителей, что открыло путь к проведению выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля. Голосование должно определить уровень общественной поддержки и политический мандат для администрации премьер-министра Санаэ Такаичи.