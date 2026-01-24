Выборы в нижнюю палату парламента Японии могут состояться 8 февраля

В пятницу, 23 января, в Японии была распущена Палата представителей, что открыло путь к проведению выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля. Голосование должно определить уровень общественной поддержки и политический мандат для администрации премьер-министра Санаэ Такаичи.
Роспуск произошел в самом начале очередной парламентской сессии. После этого на внеочередном заседании кабинета министров власти официально утвердили избирательный календарь, согласно которому предвыборная кампания стартует во вторник, а день голосования назначен на 8 февраля.
Выборы пройдут всего через 16 дней после роспуска нижней палаты парламента. Такой короткий интервал между роспуском и голосованием станет рекордным для послевоенного периода.
Ранее премьер Японии Санаэ Такаити приняла решение распустить ключевую нижнюю палату парламента. Она призвала японцев решить, доверяют ли они ей управление страной.