Выборы в нижнюю палату парламента Японии могут состояться 8 февраля

В Японии определили дату выборов в нижнюю палату парламента после её роспуска.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 23 января, в Японии была распущена Палата представителей, что открыло путь к проведению выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля. Голосование должно определить уровень общественной поддержки и политический мандат для администрации премьер-министра Санаэ Такаичи.

Роспуск произошел в самом начале очередной парламентской сессии. После этого на внеочередном заседании кабинета министров власти официально утвердили избирательный календарь, согласно которому предвыборная кампания стартует во вторник, а день голосования назначен на 8 февраля.

Выборы пройдут всего через 16 дней после роспуска нижней палаты парламента. Такой короткий интервал между роспуском и голосованием станет рекордным для послевоенного периода.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити приняла решение распустить ключевую нижнюю палату парламента. Она призвала японцев решить, доверяют ли они ей управление страной.

