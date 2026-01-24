Ричмонд
Трамп заявил о полной готовности чрезвычайных служб к исторической снежной буре

Американский лидер Дональд Трамп заявил 23 января, что экстренные службы готовы к надвигающимся холодам и зимнему шторму, который может оказаться рекордным. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Меня проинформировали о рекордной волне холода и историческом зимнем шторме, которые в эти выходные обрушатся на значительную часть Соединённых Штатов. Администрация Трампа координирует действия с властями штатов и местных органов», — написал президент США.

Трамп подчеркнул, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) приведено в состояние полной готовности.

Ранее Life.ru писал, что 27 января в Москве снегопады принесут до половины месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов сейчас составляет 32 сантиметра. По прогнозу синоптика, в результате снегопадов они увеличатся как минимум на 10 сантиметров. Жителей и автомобилистов предупредили о возможных трудностях на дорогах и в городской инфраструктуре.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

