Трамп заявил о полной готовности чрезвычайных служб к исторической снежной буре

«Меня проинформировали о рекордной волне холода и историческом зимнем шторме, которые в эти выходные обрушатся на значительную часть Соединённых Штатов. Администрация Трампа координирует действия с властями штатов и местных органов», — написал президент США.
Трамп подчеркнул, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) приведено в состояние полной готовности.
Ранее Life.ru писал, что 27 января в Москве снегопады принесут до половины месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов сейчас составляет 32 сантиметра. По прогнозу синоптика, в результате снегопадов они увеличатся как минимум на 10 сантиметров. Жителей и автомобилистов предупредили о возможных трудностях на дорогах и в городской инфраструктуре.
