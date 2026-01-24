Трамп заявил о полной готовности чрезвычайных служб к исторической снежной буре

Ранее Life.ru писал, что 27 января в Москве снегопады принесут до половины месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов сейчас составляет 32 сантиметра. По прогнозу синоптика, в результате снегопадов они увеличатся как минимум на 10 сантиметров. Жителей и автомобилистов предупредили о возможных трудностях на дорогах и в городской инфраструктуре.