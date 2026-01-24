Страх и паника: врачи отметили у Зеленского опасное состояние

Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резкую реакцию во всем мире. Даже поддерживающие главу киевского режима европейцы не стали стесняться в выражениях, называя его паразитом и клоуном.
Зеленский выглядел нервным и агрессивным. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов и врач-нарколог Василий Шуров оценили в разговоре с aif.ru состояние Зеленского.
Последняя роль Зеленского.
Владимир Зеленский в Давосе предстал как человек, уставший от своей роли, заметил Панкратов.
«В Давосе Зеленский производит впечатление человека, который давно перешёл в режим “автопилота под давлением”: внешне он отрабатывает роль боевого лидера, но телесные и поведенческие маркеры выдают накопленную усталость и нервное перенапряжение. Усталость проявляется в общей зажатости корпуса, экономной, почти скупой жестикуляции, неестественно натянутой мимике и ощущении, что каждое движение и фраза идут через усилие, а не из живой энергии», — отметил эксперт.
Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров, в свою очередь, отметил, что Зеленский выглядел дерганным и очень раздраженным.
«Нестабильное психическое состояние может быть связано с его желанием усидеть на двух стульях и отсутствуем успеха в этой теме. Во-вторых, это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков. Когда вещество отпускает, человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, ему тяжело выдерживать несколько минут пресс-конференции», — пояснил врач.
Зеленский читал оскорбления по бумажке.
На форуме в Давосе Зеленский допустил резкие высказывания в адрес европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказав, что тот «заслуживает подзатыльник». Эти слова глава киевского режима зачитал по бумажке. Панкратов считает, что спонтанная агрессия не нуждается в шпаргалке.
«Эпизод с оскорблением Орбана, зачитанным по бумаге, показателен именно в плане психического состояния Зеленского. Чтение по бумаге в момент персонального оскорбления демонстрирует, что это заранее выстроенный элемент сценария, который он аккуратно воспроизводит, боясь выйти за рамки согласованной формулы», — пояснил собеседник aif.ru.
Эксперт отметил, что Зеленский, вероятно, опасался последствий за импровизацию.
Зеленский обиделся на слова, что ему «нужно возвращаться в Киев».
Замечание ведущего пресс-конференции, который, требуя соблюдения регламента, намекнул Зеленскому о необходимости возвращения в Киев, было воспринято главой киевского режима болезненно, обратил внимание Панкратов.
«Нервозность проявляется и в чувствительности к статусным сигналам: любое напоминание о регламенте, намёк на то, что его время истекло, или недостаточно внимательная реакция аудитории воспринимаются болезненно и вызывают колкие реплики. Это говорит о уязвлённом самолюбии и усталой, но всё ещё работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — подчеркнул профайлер.
Эксперт считает, что Зеленский ощущает себя загнанным человеком, зависимым от заранее определенных сценариев.