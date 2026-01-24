Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток

О том, что в январе авиакомпании по всей Европе начинают приостанавливать полеты в Израиль и некоторые районы Ближнего Востока, в том числе, British Airways, пишет Vinnews. С приостановкой рейсов в этом месяце столкнулись также пассажиры Wizz Air и Flydubai. В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, в Lufthansa Group также было принято решение скорректировать рейсы на Ближний Восток.