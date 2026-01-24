Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток

Нидерландская авиакомпания KLM временно приостановила полеты над странами Ближнего Востока, в том числе Израилем, Ираком, Ираном, на фоне роста напряженности в регионе, сообщает портал NU.nl. Аналогичное решение приняла французская Air France, пишет N12.
Отменены или приостановлены полеты в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив. Решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, подчеркнули в KLM.
Приостановка полетов KLM над Ближним Востоком могла быть вызвана наращиванием войск в регионе и непредсказуемостью США, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
«Я не могу подтвердить, что именно является причиной. Но ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. Если бы американцы что-то предприняли, они не обязательно стали бы информировать других заранее… KLM проводит в этом смысле оценку рисков», — сказал министр в эмире телеканала NPO 2 (цитата по РИА «Новости») и подчеркнул, что посольство Нидерландов в Тегеране продолжает работать.
О том, что в январе авиакомпании по всей Европе начинают приостанавливать полеты в Израиль и некоторые районы Ближнего Востока, в том числе, British Airways, пишет Vinnews. С приостановкой рейсов в этом месяце столкнулись также пассажиры Wizz Air и Flydubai. В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, в Lufthansa Group также было принято решение скорректировать рейсы на Ближний Восток.
N12, однако, отмечает, что на данный момент большинство авиакомпаний, включая европейские, продолжают выполнять рейсы в Израиль.
В направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США, заявил американский президент Дональд Трамп. Он призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи.
Массовые протесты вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур призвал США и Израиль «извлекать любые просчеты, чтобы не навлечь на себя еще более болезненные и тяжелые последствия».