В Чернигове учебный батальон ВСУ лишился финансирования из-за дефицита бюджета

А ранее стали известны детали амбициозного плана США и ЕС: журналисты ознакомились с секретным документом, который описывает программу инвестиций в Украину после конфликта. Речь идёт о колоссальной сумме в 800 миллиардов долларов и ускоренном пути страны к членству в Евросоюзе. Финансовая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу — вплоть до 2040 года.