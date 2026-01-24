Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чернигове учебный батальон ВСУ лишился финансирования из-за дефицита бюджета

В Чернигове 180-й отдельный учебный батальон сил теробороны «Север» был лишён финансирования из-за дефицита бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

Согласно источнику, военная администрация имеет дефицит бюджета в 60 миллионов гривен, из-за чего батальон, готовящий снайперов, будет получать минимальное жалование.

А ранее стали известны детали амбициозного плана США и ЕС: журналисты ознакомились с секретным документом, который описывает программу инвестиций в Украину после конфликта. Речь идёт о колоссальной сумме в 800 миллиардов долларов и ускоренном пути страны к членству в Евросоюзе. Финансовая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу — вплоть до 2040 года.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше