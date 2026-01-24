В Чернигове учебный батальон ВСУ лишился финансирования из-за дефицита бюджета

Согласно источнику, военная администрация имеет дефицит бюджета в 60 миллионов гривен, из-за чего батальон, готовящий снайперов, будет получать минимальное жалование.
А ранее стали известны детали амбициозного плана США и ЕС: журналисты ознакомились с секретным документом, который описывает программу инвестиций в Украину после конфликта. Речь идёт о колоссальной сумме в 800 миллиардов долларов и ускоренном пути страны к членству в Евросоюзе. Финансовая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу — вплоть до 2040 года.
