Стороны в Абу-Даби обсуждали мирное урегулирование в разных форматах встреч

По информации источника, обсуждения велись в различных режимах. Участники то собирались все вместе для пленарного диалога, то делились на несколько тематических групп для более детальной проработки вопросов. Также, как отмечается, практикуются и отдельные краткие консультации в узком кругу.
Такой подход, по данным агентства, позволяет детально и предметно рассматривать ключевые аспекты повестки. Встречи в столице ОАЭ продолжаются, а их многоформатность способствует более живому и предметному обмену мнениями между сторонами.
Ранее представители администрации США оценили первый день трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной как продуктивный. Информацию подтвердил анонимный американский чиновник. Заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошло в пятницу, продолжение запланировано на субботу.
