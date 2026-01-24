Ричмонд
Стороны в Абу-Даби обсуждали мирное урегулирование в разных форматах встреч

Переговоры с участием делегаций России, США и Украины, проходящие в Абу-Даби, отличаются гибкостью форматов. Как передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя украинской стороны, процесс организован динамично.

Источник: Life.ru

По информации источника, обсуждения велись в различных режимах. Участники то собирались все вместе для пленарного диалога, то делились на несколько тематических групп для более детальной проработки вопросов. Также, как отмечается, практикуются и отдельные краткие консультации в узком кругу.

Такой подход, по данным агентства, позволяет детально и предметно рассматривать ключевые аспекты повестки. Встречи в столице ОАЭ продолжаются, а их многоформатность способствует более живому и предметному обмену мнениями между сторонами.

Ранее представители администрации США оценили первый день трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной как продуктивный. Информацию подтвердил анонимный американский чиновник. Заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошло в пятницу, продолжение запланировано на субботу.

