Украину ждут два сценария — один другого хуже

«В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», — говорится в статье.
Австрийский политолог и эксперт по вопросам Восточной Европы и России Герхард Манготт в интервью перечислил условия, которые, по его мнению, неизбежны для Украины. К их числу он относит территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск.
Ранее сообщалось, что во время переговоров спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным могла быть представлена новая американская позиция по урегулированию украинского кризиса. По одной из версий, визит Уиткоффа связан с разногласиями внутри западной коалиции, проявившимися на саммите в Давосе.
