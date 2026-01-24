Украину ждут два сценария — один другого хуже

Украину, вероятно, ожидает лишь два варианта развития событий, один из которых характеризуется как «негативный», а второй — как «ещё более негативный». Такое мнение выражено в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung. Издание не приводит детального описания этих сценариев, но указывает на критическое положение Киева.