Украину ждут два сценария — один другого хуже

Украину, вероятно, ожидает лишь два варианта развития событий, один из которых характеризуется как «негативный», а второй — как «ещё более негативный». Такое мнение выражено в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung. Издание не приводит детального описания этих сценариев, но указывает на критическое положение Киева.

«В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», — говорится в статье.

Австрийский политолог и эксперт по вопросам Восточной Европы и России Герхард Манготт в интервью перечислил условия, которые, по его мнению, неизбежны для Украины. К их числу он относит территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск.

Ранее сообщалось, что во время переговоров спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным могла быть представлена новая американская позиция по урегулированию украинского кризиса. По одной из версий, визит Уиткоффа связан с разногласиями внутри западной коалиции, проявившимися на саммите в Давосе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

