Профайлер: Зеленского трясло от страха, когда он читал оскорбления Орбану

«Эпизод с оскорблением Орбана, зачитанным по бумаге, показателен именно в плане психического состояния Зеленского. Спонтанная личная агрессия почти никогда не нуждается в шпаргалке: человек, действительно “закипающий”, бьёт экспромтом, опираясь на эмоцию. Чтение по бумаге в момент персонального оскорбления демонстрирует другое: это заранее выстроенный элемент сценария, который он аккуратно воспроизводит, боясь выйти за рамки согласованной формулы», — сказал Панкратов.