Профайлер: Зеленского трясло от страха, когда он читал оскорбления Орбану

Владимир Зеленский читал оскорбление в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, боясь последствий за лишнее сказанное слово. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Эпизод с оскорблением Орбана, зачитанным по бумаге, показателен именно в плане психического состояния Зеленского. Спонтанная личная агрессия почти никогда не нуждается в шпаргалке: человек, действительно “закипающий”, бьёт экспромтом, опираясь на эмоцию. Чтение по бумаге в момент персонального оскорбления демонстрирует другое: это заранее выстроенный элемент сценария, который он аккуратно воспроизводит, боясь выйти за рамки согласованной формулы», — сказал Панкратов.
Эксперт добавил, что, с одной стороны, Зеленский хотел унизить Орбана, с другой — боялся последствий за лишнее слово, поэтому держался за текст, как за подстраховку.
На форуме в Давосе Зеленский публично назвал власти европейских стран «слабыми и нерешительными». Он также оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказав, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
Орбан в ответ заявил, что Венгрия, несмотря не оскорбления, продолжит поставлять Украине электроэнергию и топливо, а также будет оказывать помощь беженцам. Однако от военной помощи Киеву венгерский премьер решил воздержаться.