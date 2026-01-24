Стали известны подробности формата переговоров в Абу-Даби

Переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби проходят в гибком многоформатном режиме.
Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в украинской делегации, участники часто разделяются на отдельные группы для углублённого обсуждения конкретных вопросов, иногда проводят общие встречи, а также отходят для частных консультаций.
В пятницу в столице ОАЭ началось первое заседание трёхсторонней рабочей группы по безопасности, которое продолжится в субботу. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российскую часть делегации возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, и в неё входят представители руководства Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что в МИД назвали цель визита делегации США в Москву.
