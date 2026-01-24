Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности формата переговоров в Абу-Даби

Переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби проходят в гибком многоформатном режиме.

Переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби проходят в гибком многоформатном режиме.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в украинской делегации, участники часто разделяются на отдельные группы для углублённого обсуждения конкретных вопросов, иногда проводят общие встречи, а также отходят для частных консультаций.

В пятницу в столице ОАЭ началось первое заседание трёхсторонней рабочей группы по безопасности, которое продолжится в субботу. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российскую часть делегации возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, и в неё входят представители руководства Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что в МИД назвали цель визита делегации США в Москву.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше