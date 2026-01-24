В МИД назвали цель визита делегации США в Москву: зачем им нужна личная встреча с Путиным

«Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22−23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами», — сообщил он в беседе с РИА Новости.
Итогом втречи Владимира Путина с американской делегацией под руководством Стивена Уиткоффа в Кремле стало решение о созыве первой рабочей группы. Она займется решением вопросов безопасности, в состав группы войдут представители России, США и Украины.
Как отметил спецпосланник президента РФ Юрий Ушаков, четырехчасовые переговоры Путина с Уиткоффом отличались откровенностью и конструктивностью.
