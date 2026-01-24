Ричмонд
В МИД назвали цель визита делегации США в Москву: зачем им нужна личная встреча с Путиным

Полищук: делегация США проинформировала власти РФ о переговорах с Украиной и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Делегация США специально прибыла в Москву для того, чтобы доложить российским властям об итогах контактов с Украиной и ЕС. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22−23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Итогом втречи Владимира Путина с американской делегацией под руководством Стивена Уиткоффа в Кремле стало решение о созыве первой рабочей группы. Она займется решением вопросов безопасности, в состав группы войдут представители России, США и Украины.

Как отметил спецпосланник президента РФ Юрий Ушаков, четырехчасовые переговоры Путина с Уиткоффом отличались откровенностью и конструктивностью.

