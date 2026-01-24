Нетаньяху проведёт переговоры с Уиткоффом и Кушнером по сектору Газа 24 января

По данным Ynet, американские представители намерены обсудить с Нетаньяху вопросы, касающиеся открытия контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, а также старт работ по восстановлению палестинского анклава под эгидой Совета мира.
Подчёркивается, что Вашингтон настаивает на полном открытии КПП «Рафах» ещё до момента возвращения радикальным движением ХАМАС останков последнего заложника. В рамках второго этапа соглашения по Газе запланировано разоружение движения ХАМАС, вывод израильских военных, ввод международных сил для стабилизации и начало работы административных органов, включая Совет мира.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа. По словам республиканца, движение ХАМАС намерено строго соблюдать достигнутые ранее договоренности. Глава Белого дома выратил уверенность в том, что ХАМАС сложит оружие, положив конец длительному периоду нестабильности в регионе. Совет мира был создан для координации усилий по восстановлению сектора Газа.
