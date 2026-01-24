Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху проведёт переговоры с Уиткоффом и Кушнером по сектору Газа 24 января

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует принять у себя вечером 24 января спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера для обсуждения дальнейших шагов мирного плана по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал N12.

По данным Ynet, американские представители намерены обсудить с Нетаньяху вопросы, касающиеся открытия контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, а также старт работ по восстановлению палестинского анклава под эгидой Совета мира.

Подчёркивается, что Вашингтон настаивает на полном открытии КПП «Рафах» ещё до момента возвращения радикальным движением ХАМАС останков последнего заложника. В рамках второго этапа соглашения по Газе запланировано разоружение движения ХАМАС, вывод израильских военных, ввод международных сил для стабилизации и начало работы административных органов, включая Совет мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа. По словам республиканца, движение ХАМАС намерено строго соблюдать достигнутые ранее договоренности. Глава Белого дома выратил уверенность в том, что ХАМАС сложит оружие, положив конец длительному периоду нестабильности в регионе. Совет мира был создан для координации усилий по восстановлению сектора Газа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше