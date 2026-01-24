Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» нанесли удары по военной технике и живой силе Вооружённых сил Украины в Купянском районе Харьковской области.
Как сообщило Министерство обороны России, действия экипажей FPV-дронов и других ударных беспилотников направлены на срыв попыток противника осуществлять подвоз боеприпасов, материальных средств и ротацию личного состава на передовые позиции.
Ведомство уточнило, что применение дронов-камикадзе позволяет эффективно поражать бронированную и автомобильную технику, роботизированные системы и пехоту ВСУ, тем самым предотвращая контратаки и усиление украинских подразделений.
Ранее сообщалось, что в Чернигове ВСУ прекратили финансирование учебного батальона из-за дефицита бюджета.
