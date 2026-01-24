Ричмонд
На левом берегу Киева зафиксированы перебои в подаче тепла и воды после взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в левобережной части города начались перебои с отоплением и водоснабжением. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением», — написал Кличко.

Из-за постоянных проблем с электричеством и теплом в Киеве мэр неоднократно призывал жителей выехать за город, где есть альтернативные источники.

Ранее в Харькове, Киеве и Павлограде прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Источники отмечают, что сигнал тревоги одновременно звучал в нескольких областях страны, включая Черкасскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, а также части Житомирской и Киевской областей.

