На левом берегу Киева зафиксированы перебои в подаче тепла и воды после взрывов

«На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением», — написал Кличко.
Из-за постоянных проблем с электричеством и теплом в Киеве мэр неоднократно призывал жителей выехать за город, где есть альтернативные источники.
Ранее в Харькове, Киеве и Павлограде прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Источники отмечают, что сигнал тревоги одновременно звучал в нескольких областях страны, включая Черкасскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, а также части Житомирской и Киевской областей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.