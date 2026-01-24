В ОАЭ завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта: что обсуждали Россия, США и Украина

Переговоры проходили в максимально закрытом режиме: без аккредитации журналистов и без раскрытия точного места проведения. Как рассказали в команде главы киевского режима Владимира Зеленского, общение строилось в разных форматах: делегации делились на группы для отдельных дискуссий, иногда собирались все вместе, а иногда работали по тематическим блокам. Официально о старте переговоров Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило около 18:30 по московскому времени.