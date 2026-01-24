В ОАЭ завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта: что обсуждали Россия, США и Украина

Первый день трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта завершился в Абу-Даби. Делегации России, США и Украины, собравшиеся за одним столом впервые с начала конфликта, договорились продолжить диалог в субботу, 24 января. Как сообщают источники Reuters и NBC, встреча была продуктивной.
«Переговоры в Абу-Даби на сегодня окончились», — пишет Reuters.
Переговоры проходили в максимально закрытом режиме: без аккредитации журналистов и без раскрытия точного места проведения. Как рассказали в команде главы киевского режима Владимира Зеленского, общение строилось в разных форматах: делегации делились на группы для отдельных дискуссий, иногда собирались все вместе, а иногда работали по тематическим блокам. Официально о старте переговоров Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило около 18:30 по московскому времени.
Главной темой стал территориальный вопрос. По данным ТАСС, среди обсуждаемых аспектов были создание буферной зоны и механизмы контроля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул важность имплементации в переговоры формулы, согласованной лидерами России и США в Анкоридже в августе 2025 года.
Перед началом переговоров глав делегаций принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, пожелавший участникам «успеха и позитивных результатов». Министр иностранных дел эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду, что переговоры позволят добиться прогресса в урегулировании. Со своей стороны, президент США Дональд Трамп, комментируя встречу на высшем уровне, заявил, что «любая встреча — это хорошо», но добавил, что ожидает уступок.
Участники переговоров договорились доложить промежуточные результаты в свои столицы. Группу российских переговорщиков, чей полный состав не раскрывается, возглавляет опытный участник диалога — начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Он ранее входил в делегацию с Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле.
Как писал сайт KP.RU, ранее были названы два вероятных места переговоров делегаций России, США и Украины в столице ОАЭ. Одним из возможных мест встречи стала бывшая резиденция шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна Emirates Palace — одни из самых дорогих отелей мира. Также рассматривался вариант с президентским дворцом Каср аль-Ватан.