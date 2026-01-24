Расчёты САУ «Малка» уничтожили укрытия и технику ВСУ в Харьковской области

Ранее сообщалось, что в зоне СВО используются пушки М-46, разработанные в СССР ещё в 1950-е годы. Несмотря на возраст, эти 130-миллиметровые орудия активно используются благодаря рекордной дальности — до 37 километров с активно-реактивными снарядами. Это делает их одними из самых дальнобойных в своём классе, даже на фоне современных систем. Также расчёты 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка рассказывали, как наносят удары с помощью реактивной системы залпового огня «Град» в Днепровской области. Командир взвода Денислам Юсупов объяснил, что после удара бойцы мгновенно меняют позицию, чтобы избежать ответного удара.