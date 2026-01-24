Как заявил Дэвис в эфире одного из YouTube-каналов, Зеленский и его команда не хотели бы участвовать в этих встречах, но вынуждены это делать. По мнению военного аналитика, за столом переговоров фактически находятся не три равные стороны, а два старших партнёра, которые могут диктовать условия третьему. Он считает, что такое понимание приводит главаря киевского режима в состояние, близкое к панике.
Эксперт связал эту ситуацию с положением на фронте, которое, по его словам, обеспечивает России дипломатическое преимущество. Дэвис отметил, что у российской стороны есть серьёзные рычаги влияния, которыми Вашингтон не обладает. Всё это, как предположил аналитик, может заставить украинскую делегацию в Абу-Даби ответить за свои действия.
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима выглядел нервно и обеспокоенно в Давосе. Изначально Зеленский не планировал ехать в Давос, заявляя, что «Украина важнее». Однако после того, как президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европу, бывший комик резко изменил планы и прилетел на форум.
