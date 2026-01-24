В США рассказали о паническом настроении Зеленского из-за переговоров в ОАЭ

Как заявил Дэвис в эфире одного из YouTube-каналов, Зеленский и его команда не хотели бы участвовать в этих встречах, но вынуждены это делать. По мнению военного аналитика, за столом переговоров фактически находятся не три равные стороны, а два старших партнёра, которые могут диктовать условия третьему. Он считает, что такое понимание приводит главаря киевского режима в состояние, близкое к панике.