Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал остановить наращивание вооружений

«В эпоху атомной энергии эскалация военного вооружения не должна быть нашим путём. Необходимо исключить возврат к циклическим войнам. Для этого не требуется наращивание военного потенциала. Попытки разрешить конфликты с помощью ракет, дронов и танков означают милитаризацию политики. В политике мы должны прежде всего стремиться к укреплению мира, свободы и сотрудничества, а не создавать новые образы врагов», — пишет Шрёдер.
«Мы должны сделать всё, чтобы укрепить мир в нашей стране и в Европе. Это обязательство, вытекающее из немецкой и европейской истории. И если наш континент станет примером мира, это может укрепить его силу и суверенитет в мире», — пишет политик, отметив необходимость завершения конфликта на Украине.
Ранее Пентагон выпустил новую стратегию по национальной обороне, где утверждается, что НАТО обладает значительным преимуществом перед Россией. В документе подчёркивается, что экономический и военный потенциал стран альянса якобы превышает возможности Москвы. По мнению ведомства, это позволяет европейским государствам взять на себя основную ответственность за поддержание регулярных военных сил на континенте.
