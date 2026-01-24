Ученый Кваша вычислил, что будет после СВО с Украиной, США, ЕС, Гренландией

В Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием делегаций из России, Украины и США. Исследователь Григорий Кваша, открывший принципы исторического процесса, именуемые «Теоретической историей», в разговоре с aif.ru раскрыл, что будет с Украиной, США и Европой после окончания боевых действий.
Вычисления Кваши основаны на теории цикличности и на так называемом дальнем порядке, который есть и в исторических событиях.
Период распада Украины до 2029 года.
«На Украине сейчас идет политический период, он идет с 2017 года и продлится до 2029 года. У каждого государства есть периоды, как говорят в Библии: “Есть время собирать камни и время разбрасывать камни”. Так вот политический период с 2017 по 2029 год — это время разбрасывать камни, Украина фактически развалится за эти 12 лет по всем возможным трещинам — по географическим и политическим. Сейчас все со всеми начинают ссориться», — сказал Кваша.
Он отметил, что до 2017 года на Украине был идеологический период, когда страна необычайно консолидировалась.
«Такая разношерстная Украина, состоящая из совершенно несмешиваемых частей, за 12 лет вдруг стала единой. А с 2017-го и по 2029 год она будет разваливаться. Все, кто делал ставку на единую Украину, ошиблись. Украину нужно было разделять, делать федерацию или конфедерацию. Тогда у нее был бы шанс», — подчеркнул исследователь.
Кваша также в беседе с aif.ru предположил, что Украина разделится на несколько частей после СВО.
«Идеальным вариантом, конечно, будет, правда, в этом нет полной уверенности, что после окончания СВО состоится реструктуризация Украины и оставшуюся ее часть разделят на три части: какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь. Если это произойдет, то будет абсолютным триумфом, максимально выполненным планом по несохранению единой Украины», — сказал Кваша.
Что будет с Европой.
Исследователь Кваша выразил уверенность, что после завершения СВО в Европе в конечном счете придут к власти политики-прагматики, которые будут налаживать отношения с Россией.
«После окончания СВО Европа не останется у разбитого корыта. У Европы очень большие запасы всего. Все, кто говорят, что ее ждет нищая жизнь, ошибаются. Европа, конечно, выплывет. Там просто поставят у власти нужных людей, которые очень быстро договорятся с Россией. Европейцы очень хорошо понимают, что такое российский рынок», — отметил Кваша.
Учёный убежден, что европейцы очень быстро переформатируются, «переобуются» и наладят связи с РФ.
«В Европе нет таких принципов, которыми они не могут поступиться. Это мы привыкли к каким-то своим русским понятиям, что есть память предков и так далее. Для европейца единственный принцип связан, скажем так, с ведением хозяйства. Так что просто выберут другого канцлера, президента, премьер-министра и забудут всё старое», — поделился Кваша.
При этом, добавил ученый, Великобритания в данном случае будет стоять особняком, играть отдельную роль, и у Москвы с Лондоном еще будут разногласия.
США ждет депрессия.
По мнению Кваши, проблемы в США могут начаться с 2026 года.
«В принципе, депрессия в США должна начаться сразу после 2025 года, но реальный раздрай — с 2029 года. С этого периода американское общество займется внутренними разборками. В Соединенных Штатах много разных расколов: и по имущественному цензу, и по расовому, и по образовательному. Американское общество ждут тяжелые времена», — сказал Кваша.
Он допустил, что некоторые штаты могут отсоединиться от США.
«С 2029 по 2041 годы — для США активный внутренний политический период. И некоторые штаты уже сейчас поднимают мексиканский флаг. Поэтому теоретически “развод” возможен. Но для меня самое главное — зафиксируем мы депрессию или нет. Что такое депрессия у человека? Он сидит у себя дома, его зовут в гости, на вечеринку, на соревнования, в театр, а он говорит: “Нет, я никуда не пойду”. Американская депрессия будет выглядеть как зацикленность на внутренних проблемах и нежелание участвовать в мировых событиях. Если мы это зафиксируем, я скажу, что теория победила», — подчеркнул Кваша.
Говоря о Гренландии, исследователь допустил, что Трамп пытается придумать повод, чтобы поссориться с Европой.
«Возможно, что США ищут повод поссориться с Европой. Я не могу этого исключить. А зачем Трампу ссориться с Европой, затем, что у США больше нет денег на Европу. У Байдена были деньги, он их печатал, а Трамп, наоборот, хочет деньги считать. На содержание баз в Европе тратятся безумные деньги. На мой взгляд, он ищет повод поссориться с Европой, поэтому придумал Гренландию. Договорятся по Гренландии, придумает что-нибудь еще», — подытожил Кваша.