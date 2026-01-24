Ученый Кваша вычислил, что будет после СВО с Украиной, США, ЕС, Гренландией

«С 2029 по 2041 годы — для США активный внутренний политический период. И некоторые штаты уже сейчас поднимают мексиканский флаг. Поэтому теоретически “развод” возможен. Но для меня самое главное — зафиксируем мы депрессию или нет. Что такое депрессия у человека? Он сидит у себя дома, его зовут в гости, на вечеринку, на соревнования, в театр, а он говорит: “Нет, я никуда не пойду”. Американская депрессия будет выглядеть как зацикленность на внутренних проблемах и нежелание участвовать в мировых событиях. Если мы это зафиксируем, я скажу, что теория победила», — подчеркнул Кваша.