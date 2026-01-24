Ричмонд
Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении создать «новую» ООН

В ходе своего выступления бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сделал резкое заявление в адрес президента США Дональда Трампа. Лула да Силва утверждает, что американский лидер намерен разработать проект по формированию альтернативной Организации Объединенных Наций. Об этом рассказало издание Investing.

Источник: Life.ru

«Президент Трамп разрабатывает предложение о создании новой Организации Объединённых Наций, владельцем которой он будет единолично», — цитирует речь бразильского лидера издание.

Лула да Силва считает, что подобные инициативы знаменуют собой переломный момент для всей глобальной политики. По его мнению, такие шаги несут в себе серьёзную угрозу для принципов многостороннего сотрудничества, лежащих в основе современных международных отношений.

Ранее Нидерланды отказались от участия в Совете мира, созданном по инициативе Дональда Трампа. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил отметил, что страна не будет присоединяться к организации, как и большинство стран Евросоюза. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что обратилась к президенту США с просьбой пересмотреть формат организации. Мелони пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

