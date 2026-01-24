Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении создать «новую» ООН

«Президент Трамп разрабатывает предложение о создании новой Организации Объединённых Наций, владельцем которой он будет единолично», — цитирует речь бразильского лидера издание.
Лула да Силва считает, что подобные инициативы знаменуют собой переломный момент для всей глобальной политики. По его мнению, такие шаги несут в себе серьёзную угрозу для принципов многостороннего сотрудничества, лежащих в основе современных международных отношений.
Ранее Нидерланды отказались от участия в Совете мира, созданном по инициативе Дональда Трампа. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил отметил, что страна не будет присоединяться к организации, как и большинство стран Евросоюза. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что обратилась к президенту США с просьбой пересмотреть формат организации. Мелони пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы».
