Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ рассказал о реакции Британии на создание Совета мира

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» для урегулирования ситуации в Газе вызвала, по словам посла России в Великобритании Андрея Келина, значительное раздражение в Лондоне.

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» для урегулирования ситуации в Газе вызвала, по словам посла России в Великобритании Андрея Келина, значительное раздражение в Лондоне.

В интервью каналу «Россия 24» дипломат предположил, что британские власти, включая премьер-министра Кира Стармера, отказавшиеся от участия, ощущают начало формирования нового мирового порядка, основанного на принципах, отличных от привычных западных правил.

Трамп объявил о формировании этого совета и направил приглашения примерно 50 странам. В четверг в Давосе устав организации подписали представители 18 государств.

Ранее президент Бразилии заявил, что Трамп хочет стать единственным хозяином новой ООН.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше