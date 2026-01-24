Посол РФ рассказал о реакции Британии на создание Совета мира

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» для урегулирования ситуации в Газе вызвала, по словам посла России в Великобритании Андрея Келина, значительное раздражение в Лондоне.
В интервью каналу «Россия 24» дипломат предположил, что британские власти, включая премьер-министра Кира Стармера, отказавшиеся от участия, ощущают начало формирования нового мирового порядка, основанного на принципах, отличных от привычных западных правил.
Трамп объявил о формировании этого совета и направил приглашения примерно 50 странам. В четверг в Давосе устав организации подписали представители 18 государств.
Ранее президент Бразилии заявил, что Трамп хочет стать единственным хозяином новой ООН.
