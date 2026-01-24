Ричмонд
Операторы ВС РФ уничтожили технику и пехоту ВСУ в Купянском районе

Российские операторы БПЛА группы войск «Запад» нанесли удар по технике и пехоте Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что дроны использовались для подавления попыток противника доставить на позиции боеприпасы и живую силу. Среди целей были бронемашины, автомобильная техника, роботизированные комплексы и пехота. Отмечается, что действия операторов препятствовали проведению контратак и ротации личного состава ВСУ.

Ранее расчёты самоходных артиллерийских установок «Малка», входящие в состав группировки войск «Север», поразили цели в Харьковской области. Огнём были уничтожены укреплённые укрытия, военная техника и живая сила подразделений ВСУ. Точное местоположение удара и детали нанесённого ущерба не уточняются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

