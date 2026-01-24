Глава ДТЭК предупредил, что Украина близка к гуманитарной катастрофе

Энергетическая система Украины находится на грани перегрузки, сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, перебои с электричеством и отоплением фиксируются по всей стране, в том числе в Киеве, где жители получают свет лишь несколько часов в сутки. Он отметил, что ситуация приближается к гуманитарной катастрофе.