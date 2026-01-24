Глава ДТЭК предупредил, что Украина близка к гуманитарной катастрофе

«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — приводит слова Тимченко агентство «Рейтер».
Тимченко указал, что люди получают электроэнергию на три-четыре часа, после чего она отсутствует до 10−15 часов. В ряде многоквартирных домов отопление не подаётся неделями. По данным компании, обстрелы повредили критические объекты энергосети, что вынуждает диспетчеров прибегать к аварийным отключениям, чтобы не допустить перегрузки.
Ранее сообщалось, что система энергоснабжения Украины серьёзно пострадала в результате боевых действий. Энергосистема работает на пределе возможностей, и часть объектов находится в аварийном ремонте. Компания выразила надежду на постепенное восстановление электроснабжения, отметив, что ремонт критически важных объектов уже ведётся.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.