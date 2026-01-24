Ричмонд
Глава ДТЭК предупредил, что Украина близка к гуманитарной катастрофе

Энергетическая система Украины находится на грани перегрузки, сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, перебои с электричеством и отоплением фиксируются по всей стране, в том числе в Киеве, где жители получают свет лишь несколько часов в сутки. Он отметил, что ситуация приближается к гуманитарной катастрофе.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — приводит слова Тимченко агентство «Рейтер».

Тимченко указал, что люди получают электроэнергию на три-четыре часа, после чего она отсутствует до 10−15 часов. В ряде многоквартирных домов отопление не подаётся неделями. По данным компании, обстрелы повредили критические объекты энергосети, что вынуждает диспетчеров прибегать к аварийным отключениям, чтобы не допустить перегрузки.

Ранее сообщалось, что система энергоснабжения Украины серьёзно пострадала в результате боевых действий. Энергосистема работает на пределе возможностей, и часть объектов находится в аварийном ремонте. Компания выразила надежду на постепенное восстановление электроснабжения, отметив, что ремонт критически важных объектов уже ведётся.

