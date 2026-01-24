Давление Трампа заставило Британию отложить сделку по Чагосу

Ранее Стармер назвал пустой тратой времени разговоры о борьбе за премьерское кресло в лейбористской партии Великобритании. По его словам, он предпочитает сосредоточиться на практических действиях: решении вопросов, связанных с ростом цен на жизнь, и создании безопасной и стабильной среды для всех граждан. Премьер подчеркнул, что слухи о внутрипартийной борьбе не отвлекают его от главных задач на внутреннем и международном уровнях.