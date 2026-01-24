«В ходе обсуждений вопроса Чагоса Кир Стармер пытался спрятаться за международное право. Теперь консерваторы доказывают, что его позорная сдача может быть незаконной», — сказала лидер тори Кеми Бэйднок.
Рассмотрение соглашения с Маврикием в Палате лордов, намеченное на 26 января, было отложено правительством. Противники передачи архипелага, включая представителей Консервативной партии, утверждают, что этот шаг нарушит давнее англо-американское соглашение 1966 года, закрепляющее суверенитет Великобритании над Чагосом.
Архипелаг, первоначально бывший частью британской колонии Маврикий, был выделен в отдельную административную единицу в 1965 году, до обретения Маврикием независимости в 1968 году. С 1966 года США арендуют остров Диего-Гарсия, где размещена важная военная база. Коренное население архипелага было принудительно выселено в конце 1960-х — начале 1970-х годов.
Ранее Стармер назвал пустой тратой времени разговоры о борьбе за премьерское кресло в лейбористской партии Великобритании. По его словам, он предпочитает сосредоточиться на практических действиях: решении вопросов, связанных с ростом цен на жизнь, и создании безопасной и стабильной среды для всех граждан. Премьер подчеркнул, что слухи о внутрипартийной борьбе не отвлекают его от главных задач на внутреннем и международном уровнях.
