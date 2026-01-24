Ричмонд
США заговорили о расколе Канады: министр финансов Бессент намекнул на референдум о независимости Альберты

Бессент: В США не исключают возможный выход Альберты из состава Канады.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном референдуме о независимости канадской провинции Альберта, которую он назвал естественным партнёром Соединённых Штатов. Об этом информирует газета Politico.

Выступая перед журналистами, Бессент отметил, что Альберта обладает «великолепными ресурсами», а её жители — «очень независимые люди», которые, по его мнению, стремятся к суверенитету.

«Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады… Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединённых Штатов», — сказал американский министр.

По данным канадского телеканала CBC, если проведение такого референдума будет одобрено властями провинции, он должен состояться не позднее 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в Альберте.

Ранее жители Канады уже высказывали опасения, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии. Также сообщалось, что канадские военные намерены вести партизанскую войну против США в случае вторжения и уже изучают тактику, которую ранее применяли афганские моджахеды.

