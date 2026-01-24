Глава Минфина США Бессент назвал канадскую Альберту партнёром США

«Альберта является естественным партнёром США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады… Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединённых Штатов», — заявил Бессент.
Законодательное собрание Альберты в декабре 2025 года приняло гражданскую петицию об отделении провинции, дав зелёный свет сбору подписей за референдум. Свои требования граждане обосновывают дисбалансом: провинция, утверждают они, является экономическим донором Канады, но её интересы в Оттаве представлены недостаточно.
Согласно данным телеканала CBC, в случае одобрения властями референдума о статусе Альберты, он должен быть проведён не позже 18 октября 2027 года — даты очередных всеобщих выборов в провинции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. По словам хозяина Белого дома, Оттава предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.
