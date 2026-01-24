Ричмонд
Экс-канцлер Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в энергетике

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в авторской статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Берлину необходимо возобновить сотрудничество с Россией в области энергоресурсов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в авторской статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Берлину необходимо возобновить сотрудничество с Россией в области энергоресурсов.

Он заявил, что по-прежнему считает правильной линию, которую продвигал в период своего пребывания на посту главы правительства, — обеспечение безопасных и надежных поставок энергоносителей из России, отметив, что Германия нуждается в подобных формах кооперации с российской стороной.

Кроме того, экс-канцлер выступил против демонизации России. Он подчеркнул, что Россия, по его мнению, не является страной варваров и представляет собой государство с великой культурой.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что если европейские лидеры признают свои ошибки в отношении РФ, это позволило бы им уменьшить энергетическую зависимость от США и закупать углеводороды по более выгодным ценам.

