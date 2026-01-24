Дэвис: Зеленский перед переговорами с Россией в ОАЭ впал в панику

«Сегодня проходит трехсторонняя встреча. И я думаю, что Зеленский был очень, очень обеспокоен тем, как она пройдет», — сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его мнению, Зеленский и его люди не хотят там находиться. Он подчеркнул, что за столом переговоров не три равноправных партнера, а, скорее всего, два старших партнера, которые скажут третьему принимать условия или оставаться наедине с проблемой.