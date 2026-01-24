Танкисты ВС РФ уничтожили десятки блиндажей на константиновском направлении

Огневая поддержка выстраивается во взаимодействии с пехотой и проводится по заранее согласованному плану. Обычно в работе участвуют две или три машины, которые поочерёдно наносят удары в определённые временные интервалы. Перед выходом пехоты на рубежи танки отрабатывают по выявленным целям, подавляя точки.