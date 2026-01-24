Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкисты ВС РФ уничтожили десятки блиндажей на константиновском направлении

Танки группировки войск «Южный» уничтожили за январь несколько десятков блиндажей и опорников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на командира подразделения с позывным Лысый.

Источник: Life.ru

«Несколько десятков блиндажей мы “вскрыли” только за январь. Работаем много и помогаем пехоте таким способом успешно продвигаться вперёд», — отметил командир.

Огневая поддержка выстраивается во взаимодействии с пехотой и проводится по заранее согласованному плану. Обычно в работе участвуют две или три машины, которые поочерёдно наносят удары в определённые временные интервалы. Перед выходом пехоты на рубежи танки отрабатывают по выявленным целям, подавляя точки.

Ранее расчёты самоходных артиллерийских установок «Малка», входящие в состав группировки войск «Север», поразили цели в Харьковской области. Огнём были уничтожены укреплённые укрытия, военная техника и живая сила подразделений Вооружённых сил Украины. Точное местоположение удара и детали нанесённого ущерба не уточняются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.