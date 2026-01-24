Танкисты ВС РФ уничтожили десятки блиндажей на константиновском направлении

«Несколько десятков блиндажей мы “вскрыли” только за январь. Работаем много и помогаем пехоте таким способом успешно продвигаться вперёд», — отметил командир.
Огневая поддержка выстраивается во взаимодействии с пехотой и проводится по заранее согласованному плану. Обычно в работе участвуют две или три машины, которые поочерёдно наносят удары в определённые временные интервалы. Перед выходом пехоты на рубежи танки отрабатывают по выявленным целям, подавляя точки.
Ранее расчёты самоходных артиллерийских установок «Малка», входящие в состав группировки войск «Север», поразили цели в Харьковской области. Огнём были уничтожены укреплённые укрытия, военная техника и живая сила подразделений Вооружённых сил Украины. Точное местоположение удара и детали нанесённого ущерба не уточняются.
