В Киеве и Киевской области прогремели взрывы на энергообъектах

По информации источников, взрывы прогремели на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также на подстанции соединяющей украинскую столицу и Ровенскую АЭС.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу в украинской столице и на территории Киевской области прогремели взрывы на объектах энергетической инфраструктуры, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, В Киеве взрывы были слышны на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В небо над городом поднялся столб дыма. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с подачей воды и теплоснабжением, начавшихся в левобережной части города.

Также сообщается о взрывах на соединяющей Ровенскую АЭС и Киев подстанции 750 кВт в городе Белая Церковь и электроподстанции «Киевская» в районе села Наливайковка Киевской области.

Кроме того, появилась информация о взрывах на объектах критической инфраструктуры, предположительно, мобильных электростанциях, в районе Харькова и Черкасс.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в украинской столице и Киевской области, а также в ряде других регионов страны прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.