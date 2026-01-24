В Киеве и Киевской области прогремели взрывы на энергообъектах

По информации источников, В Киеве взрывы были слышны на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В небо над городом поднялся столб дыма. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с подачей воды и теплоснабжением, начавшихся в левобережной части города.