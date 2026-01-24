Ричмонд
В Пентагоне заявили, что Россия сохраняет значительную военную мощь

Новая оборонная стратегия Министерства обороны США (Пентагона) констатирует, что, несмотря на ряд демографических и экономических вызовов, Россия в ходе конфликта на Украине демонстрирует сохранение значительных резервов военной и промышленной мощи.

«Хотя Россия сталкивается с целым рядом демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война на Украине показывает, что она по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи», — говорится в документе.

Напомним, что Министерство обороны США внесло в оборонную стратегию утверждение о том, что европейские союзники по НАТО обладают совокупной экономической и демографической мощью, превосходящей российские показатели, что, по мнению авторов документа, обеспечивает им больший скрытый военный потенциал.

Ранее сообщалось, что в новой стратегии Пентагона Китай не указан как угроза, в отличие от России.

