Белый дом: США получат все бесплатно за счет сделки по Гренландии

США за счет сделки по Гренландии получат все необходимое бесплатно, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
В эфире телеканала Fox News он сказал, что Вашингтон достигнет целей, ничего при этом не заплатив, ведь Гренландия имеет важнейшее значение для национальной безопасности США.
По словам Миллера, Гренландия необходима для мировой безопасности. И теперь у США при помощи «искусства заключать сделки» (книга американского президента Дональда Трампа) бесплатно есть все, что им нужно касаемо острова.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка должна иметь право на природные ресурсы Гренландии, потому что обеспечивают ее безопасность.
Между тем Дания на фоне слухов о том, что США могут попытаться захватить остров, выдала своим солдатам боевые патроны.