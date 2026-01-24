AP узнало формат переговоров в Абу-Даби

«Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — сказал собеседник агентства.
Трехсторонние переговоры проходят в Абу-Даби 23 и 24 января. По информации ТАСС, в числе тем для обсуждения — возможное формирование буферной зоны и способы контроля за соблюдением режима прекращения огня.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше