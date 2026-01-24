Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP узнало формат переговоров в Абу-Даби

Рабочие группы России, Украины и США по безопасности на переговорах в Абу-Даби ведут переговоры в «самых разных форматах», пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источник. Среди прочего они делятся на группы, после чего вновь собираются вместе.

Источник: РИА "Новости"

«Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — сказал собеседник агентства.

Трехсторонние переговоры проходят в Абу-Даби 23 и 24 января. По информации ТАСС, в числе тем для обсуждения — возможное формирование буферной зоны и способы контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше