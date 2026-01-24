России предрекли приобретение новых территорий: за счет чего увеличится страна

К 2050 году территория России может увеличиться. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в рамках просветительского форума «Знание. Государство».
При этом он подчеркнул, что речь не идёт о «воинственных устремлениях», а о естественном процессе, обусловленным изменяющимся миропорядком. По его прогнозу, многие страны в будущем сами изъявят желание стать частью России, что приведёт к расширению её границ без применения силы.
«Я считаю, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это мое мнение», — заявил Пушилин.
Ранее на Петербургском международном юридическом форуме бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что Россия могла бы получить Крым ещё в 1991 году при подписании Беловежских соглашений, но тогдашний президент Борис Ельцин не проявил к этому вопросу должного внимания.
Тема Крыма также была поднята в контексте его передачи из состава РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году. Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов ранее назвал это решение «волюнтаризмом», совершённым с «большим числом правовых ляпов». Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя исторические причины передачи, напомнил, что она была приурочена к 300-летию Переяславской рады.
Между тем стало известно, что итогом переговоров президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом стало решение о проведении первого заседания трёхсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Первый день трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта уже завершился. Делегации России, США и Украины, собравшиеся за одним столом впервые с начала конфликта, договорились продолжить диалог в субботу, 24 января. Главной темой стал территориальный вопрос. Среди обсуждаемых аспектов были создание буферной зоны и механизмы контроля.