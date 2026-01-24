России предрекли приобретение новых территорий: за счет чего увеличится страна

«Я считаю, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это мое мнение», — заявил Пушилин.