В Пентагоне заявили, что союзники США должны защищаться сами

Согласно недавно опубликованной Пентагоном новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов, страны-партнеры США в европейском регионе, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове должны играть ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.
В этом документе подчеркивается, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом планирует оказывать давление на союзников и партнеров, чтобы стимулировать их к принятию на себя большей ответственности за собственную оборону.
«В этих целях министерство сделает приоритетом укрепление инициатив для союзников и партнеров, чтобы они взяли на себя первоочередную ответственность за собственную оборону», — говорится в документе.
Ранее Пентагон заявил об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане.